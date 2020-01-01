قيادة سابقة في برشلونة: اللاعبون طالبونا بضم نيمار

الأمر كان واضحًا..

كشف جوردي ميستر، نائب رئيس برشلونة السابق، أن لاعبي البرسا قد طالبوا بعودة نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي.

نيمار أعلن حالة العصيان على البي آس جي في الصيف الماضي وبدا واضحًا رغبته في العودة إلى الكامب نو مجددًا، لكن إدارة النادي الفرنسي وقفت حائلًا أمام إتمام الأمر.

ميستر في تصريحات صحفية قال "في الوقت الذي كنت فيه في برشلونة، كان هناك مطلب واحد من اللاعبين ألا وهو عودة نيمار.".

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جيرارد بيكيه، أحد قادة برشلونة، كان قد أعلن أنه وبعض اللاعبين قد أبلغوا إدارة برشلونة استعدادهم لتخفيض رواتبهم في سبيل عودة نيمار للكامب نو ثانيةً.

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كما أضاف "لقد تركت برشلونة لأن أفكاري لم تكن متسقة أو منسجمة مع المسؤولين في الإدارة الرياضية في ذلك الوقت.".

وتابع متحدثًا عن الخلاف بين أبيدال وميسي بقوله "أظن ما قصده أبيدال أن يكون اللاعب إيجابيًا في التدريبات.".

وكان أبيدال قد أشار إلى أن السبب الرئيسي في إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة هو تمرد بعض اللاعبين عليه، الأمر الذي دفع ميسي للرد بقوة عليه من خلال انستجرام.

يذكر أن كيكي سيتين هو المدير الفني الحالي للبرسا ويحتل معه وصافة ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.