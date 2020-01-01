توخيل: إصابة نيمار ليست خطيرة ونظرتنا إيجابية لدوري أبطال أوروبا

المدير الفني لباريس سان جيرمان يرفض التفكير السلبي قبل دوري أبطال أوروبا

كشف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن عودة نيمار للملاعب لم تتحدد حتى الآن مشدداً على أنه يجب التعامل مع إصابة نيمار بالصبر.

ويستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة ديجون مساء غد الأربعاء في ربع نهائي كأس فرنسا.

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وقال توخيل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نيمار سيعود للملعب عندما يكون جاهزاً، سنتحدث مع الأطباء بعد الجلسة التدريبية اليوم لاتخاذ أفضل قرار له، لديه إصابة صغيرة ولكن يجب أن نتحلى بالصبر في حالته".

وعن مدافع الفريق ماركينيوس قال المدرب الألماني: "بصراحة لا يمكنني تقييم حالته إلا بعد مباراة أميان في الدوري يوم السبت".

وواصل: "الجميع يعلم أنني لا أريد اللعب بدون، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، إن كان جاهزاً بالطبع أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا بالطبع سيشارك ولكن مازال الوقت مبكراً للحديث عن هذا".

وعند سؤاله عن مهاجم الفريق ماورو إيكاردي قال: "كما أقول دائماً الشيء الوحيد الذي يساعد المهاجمين هو تسجيل الأهداف، إيكاردي لديه خبرة كبيرة كما أنني مقتنع أنه لن يتوقف عن العمل معنا الجميع سوف يساعده هنا".

وعن مباراة الغد قال توخيل: "أتوقعها مباراة بدنية للغاية وبها الكثير من الكرات الطولية، ديجون خسر مباراتين فقط على أرضه يمكننا الفوز هذا واضح للجميع ولكننا في انتظار مباراة صعبة".

وكان ليوناردو المدير الرياضي للفريق، قد أكد في وقت سابق على جاهزية باريس لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، رافضاً النظرة السلبية للفريق بسبب الفشل في تخطى ثمن النهائي خلال السنوات الأخيرة.

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وقال توخيل حول هذا الأمر: "أتفق معه ويمكننا القول بان هذا خطأنا، نحن سعداء لتواجدنا في دور الـ 16 نحن نفكر بشكل إيجابي ولا نريد أن نتأثر بالخارج، يجب أن نحاول وألا نستسلم".

جدير بالذكر أن باريس، سيلعب أمام بوروسيا دورتموند الألماني، يوم 18 فبراير في ذهاب دور الـ 16 من البطولة، وتكون مباراة الإياب يوم 11 مارس القادم.