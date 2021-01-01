ما هو قانون الضربات الحرة؟ وهل كان هدف الأهلي الملغي في بيراميدز صحيحًا؟

هناك العديد من اللغط المحيط بالتحكيم في كرة القدم منذ قديم الأزل، وكثيرًا ما لاحظنا الكثير من الأخطاء للحكام خاصةً فيما يخص احتساب ركلات الجزاء

لا شك أن كرة القدم أصبحت شيئًا أساسيًا للكثيرين في السنوات الأخيرة، فهي متنفس الشعوب من الضغوطات والأزمات الحياتية التي يتعرض لها الإنسان منذ بدء الخليقة.

حولت الكرة غريزة البشر في الصراع وفرض الهيمنة من الشكل الدموي إلى شكل مقبول ومحبذ جدًا، فمنذ قديم الأزل يحاول الإنسان فرض سيطرته وهو ما كان يدفع الكثير من الشعوب إلى افتعال صراعات وحروب مع أخرى، لكن كرة القدم أتت بكل ذلك ووضعته داخل المستطيل الأخضر.

وضع الاتحاد الدولي بدوره القوانين الحاكمة لهذا الصراع الرياضي، حتى لا نصل إلى نتائج دامية على غرار ما كان يحدث في إنجلترا مهد كرة القدم قبل لعبها بالشكل الحالي، وتم تمثيل قانون كرة القدم في الحكم، الذي يعد قاضي كل مباراة.

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العديد من القوانين التي تحكم اللعبة تحرص الفيفا في كل عام على الأقل تطويرها، ومنها قوانين احتساب الأخطاء وركلات الجزاء.

هناك بعض الفرق المتهمة دائمًا بمحاباة الحكام، لعل أبرزهم ريال مدريد في إسبانيا ويوفنتوس في إيطاليا وغيرهما، لكن لم تتواجد دلائل قوية على ذلك من قبل، رغم أن أصحاب هذا الرأي يعرضون دائمًا الكثير من الشواهد.

ما هو الخطأ التكتيكي في كرة القدم؟

هنا سنتحدث عن أحد أكثر قوانين كرة القدم لغطًا وإثارةً للجدل، هو قانون احتساب الأخطاء والمخالفات، والذي يكمن لغطه في موقعه على أرضية الملعب، فأهمية الخطأ في منطقة الجزاء تختلف عن أهميته على حافتها أو في وسط الميدان.

ما هو قانون الضربات الحرة في كرة القدم؟

تحدثت المادة 12 في قانون كرة القدم عن قواعد الأخطاء والسلوك، ومتى يتم احتساب ضربة حرة مباشرة أو ضربة حرة غير مباشرة.

هناك عدد من السلوكيات التي تعني احتساب ضربة حرة مباشرة على اللاعب، هذه السلوكيات هي:

ركل أو محاولة ركل الخصم.

عرقلة أو محاولة عرقلة الخصم.

القفز باستخدام جسم الخصم.

التداخل بعنف على الخصم.

ضرب أو محاولة ضرب الخصم.

دفع الخصم.

تعمد الاصطدام بالخصم.

إعاقة الخصم عن الوصول للكرة.

مسك أو حمل الخصم لمنعه للوصول للكرة.

البصق على الخصم.

الإمساك بالكرة عمدًا.

بالنسبة لنقطة لمسات اليد، فهناك بعض الاعتبارات التي يجب أن يلتزم بها الحكم قبل الاحتساب، فليس كل كرة تلمس اليد تحتسب، وهذه الأمور هي:

تحريك اليد نحو الكرة وليس العكس.

المسافة بين الكرة واللاعب.

الوضع التشريحي لليد.

التعامل مع الكرة بأي شيء ممسوك باليد.

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ما هو قانون احتساب ركلة الجزاء؟

هذه القواعد السابقة هي المحددة لاحتساب ضربة حرة مباشرة على اللاعب، إذا فكيف تحتسب ركلة الجزء؟

تعتبر ركلة الجزاء في الأساس ضربة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، وعليه فإن أي مخالفة من السابق ذكرها تحدث داخل منطقة الجزاء يعني ذلك احتساب ضربة جزاء.

هل كان هدف الأهلي الملغي في بيراميدز صحيحًا؟

في إحدى قمم الدوري المصري الممتاز، استضاف نادي بيراميدز النادي الأهلي في ستاد الدفاع الجوي، وخرجت المباراة سلبية بين الفريقين.

كان اللقاء نديًا بين الفريقين كما هي العادة بينهما، لكن كانت كفة المارد الأحمر أرجح، ونجح في تهديد المرمى بل وحتى في التسجيل، لكن الحكم جهاد جريشة قرر إلغاء الهدف.

دخل والتر بواليا في الشوط الثاني من عمر مباراة الأهلي وبيراميدز، وأحدث حالة من النشاط في هجوم فريق موسيماني.

سجل المهاجم المنضم حديثًا للنادي الأهلي هدفًا في الدقيقة ، لكن الحكم ألغاه بداعي الخطأ عليه.

أرسل معلول عرضية من اليسار ارتقى لها بواليا مع شريف إكرامي الذي نجح في الإمساك بالكرة، لكنها سقطت منه وأودعها الغاني في الشباك.

طالب لاعبو بيراميدز الحكم بالعودة للفيديو، وبالفعل استجاب جهاد جريشة، وجاء القرار من غرفة الفيديو أن والتر بواليا قام بدفع إكرامي في الهواء، وهو ما تقرر على إثره إلغاء الهدف.

وبحسب القانون الخاص بالركلات الحرة المذكور أعلاه، فإن هدف الأهلي الملغي في بيراميدز لم يكن صحيح بالفعل، وكان قرار الحكم وغرفة VAR هو الصحيح.