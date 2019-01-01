قوائم المنتخبات المشاركة في خليجي 24 بقطر

يستعرض لكم جول قوائم المنتخبات المشاركة في النسخة الـ24 من كأس الخليج

انطلقت منافسات كأس خليجي 24 بمواجهات قوية ونتائج غير متوقعة بدأت من المباراة الأولى، بعدما تغلب المنتخب العراقي على أصحاب الأرض والجمهور المنتخب القطري.

الاجتماع الفني لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"، حسم القوائم النهائية للمنتخبات الخليجية الثمانية المشاركة في البطولة التي تستضيفها قطر.

وتتألف القوائم النهائية من 23 لاعبا لكل منتخب، على أن يحمل اللاعب الرقم نفسه الذي سيتم تسجيله في الكشوفات بحيث لا يسمح قانون الدورة بتغيير اللاعب لرقمه.

وتقرر السماح لكل منتخب أن يكون هناك 23 فردًا على دكة البدلاء، حيث يجلس على مقاعد الاحتياطي 12 لاعبًا و11 فردًا من الجهازين الفني والإداري، ولا يتم السماح بعدد أكثر من العدد المسموح به في اللائحة.

تعرف على ملاعب خليجي 24 في قطر

وفيما يلي يستعرض لكم جول قوائم المنتخبات المشاركة في النسخة الـ24 من كأس الخليج ...

قائمة المنتخب القطري

ضمت قائمة "العنابي" : سعد الشيب وبيدرو ميجيل وبوعلام خوخي وطارق سلمان وعبد الكريم حسن وسالم الهاجري وحسن الهيدوس وأكرم عفيف ( السد)، وبسام الراوي، والمعز علي وكريم بوضيف وإسماعيل محمد ومحمد مونتاري ( الدحيل)، وأحمد فتحي ومحمد صلاح النيل وفهد شنين ومصعب خضر ويوسف عبد الرزاق ( العربي)، وعبد العزيز حاتم وفهد يونس (الريان ) والمهدي علي (الغرافة ) وعبد الله عبد السلام الأحرق (الأهلي) ومحمد البكري ( الشحانية).

قائمة المنتخب الإماراتي

ضمت قائمة الإمارات : علي خصيف ، خالد عيسى ، محمد الشامسي ، عادل الحوسني ،سالم راشد ، محمد مرزوق ، خليفة النوبي ، يوسف جابر ، الحسن صالح ، حمدان الكمالي ، محمد برغش ، أحمد برمان ، طارق أحمد ، عبدالله رمضان ، إسماعيل الحمادي، بندر الإحبابي ، خليل الحمادي ، ماجد سرور ، محمد العطاس ، علي صالح ، جاسم يعقوب ، خلفان مبارك ،أحمد خليل ،علي مبخوت.

قائمة المنتخب السعودي

قائمة المنتخب السعودي ضمت : محمد اليامي وفواز القرني وأمين بخاري، عبدالله مادو، وزياد الصحفي، وحسان تمبكتي، ومحمد خبراني، وسلطان الغنام، وطلال العبسي، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، عبدالله عطيف، ومحمد كنو، وعبدالإله المالكي، وسلمان الفرج، وتركي العمار، ويحيى الشهري، وعبد العزيز البيشي، ونواف العابد، وسالم الدوسري، عبدالفتاح عسيري هتان باهبري، وفراس البريكان، عبدالله الحمدان.

قائمة المنتخب الكويتي

ضمت قائمة الكويت : سلمان عبدالغفور وحسين كنكوني وحميد القلاف وفهد الهاجري وفهد حمود وسامي الصانع وضاري سعيد وحمد حربي وعامر المعتوق ورضا هاني وطلال الفاضل وفيصل زايد ويوسف ناصر وأحمد الزنكي وشبيب الخالدي ومشاري غنام ومبارك الفنيني وفهد الأنصاري وعبدالله البريكي وأحمد الظفيري وسلطان العنزي وفيصل عجب وبدر المطوع .

قائمة المنتخب العراقي

ضمت قائمة العراق : محمد قاصد ومحمد حميد وجلال حسن واحمد ابراهيم وسعد ناطق ومصطفى ناظم وريبين سولاقه وعلي بهجت ونبيل صباح ووليد سالم وعلاء مهاوي وامجد عطوان ومهدي كامل وحسين علي وعلي حصني وهمام طارق وايمن حسين وعلاء عبد الزهرة.

وضمت أيضًا إبراهيم بايش ومهند علي وسجاد حسين ومهند عبد الرحيم وعلي فائز وسعد عبد الأمير.

قائمة المنتخب البحريني

ضمت قائمة المنتخب البحريني 23 لاعبا هم، سيد محمد جعفر ووليد الحيام وإسماعيل عبد اللطيف ومحمد الحردان وتياجو (المحرق) والسيد شبر العلوي وسيد رضا عيسى وعلي حرم والسيد مهدي باقر ومحمد جاسم وكميل الأسود (الرفاع) وعلي مدن (النجمة) وأحمد نبيل (المنامة) وعبد الله الهزاع ومحمد الرميحي (الرفاع الشرقي) وأحمد بوغمار وراشد الحوطي ومحمد عبد الوهاب وعبد الوهاب المالود (الحد) وجاسم الشيخ ومهدي حميدان (الأهلي) وحمد الدوسري (الحالة) وسيد ضياء سعيد (النصر الكويتي).

ترتيب مجموعات وجدول مباريات خليجي 24 والقنوات الناقلة

قائمة المنتخب العماني

ضمت قائمة المنتخب العماني فايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني، وللدفاع محمد المسلمي وعلي البوسعيدي وعبد السلام المخيني وعبد العزيز الغيلاني وأحمد الكعبي وسعد سهيل المخيني وفهمي سعيد بيت دوربين وعمران الحيدي ومحمد الرواحي ، والمنذر ربيع العلوي وحارب جميل السعدي وزاهر سليمان الأغبري ومحمد مبارك الغافري وأحمد مبارك المحيجري وأرشد العلوي ومحسن جوهر الخالدي وياسين الشيادي، ومحسن الغساني وسعيد الرزيقي وعبدالعزيز المقبالي.

قائمة المنتخب اليمني

قائمة المنتخب اليمني ضمت : سالم عوض, محمد عياش, سالم الهارش, منير عبدربه, احمد الصادق, مفيد جمال, محمد بقشان, محمد فؤاد, علاء نعمان, محمد مهيوب, عبدالعزيز الجماعي, ناصر محمدوه, عماد منصور, محمد المداري, احمد الحيفي, عصام الورافي, مناف سعيد, علي حفيظ, احمد السروري, عبدالواسع المطري, عمر الداحي, احمد ماهر, ايمن الهاجري.