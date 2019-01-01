السعودية والكويت: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحاث ومجريات مباراة منتخب السعودية ضد منتخب الكويت في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24"

السعودية 0 × 0 الكويت

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أما الكويت، والذي يُعد صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس الخليج، يدخل هذه البطولة وعينه على إعادة النشاط والحيوية للكرة الكويتية مجددًا من خلال التتويج باللقب الغائب منذ مدة ويعتمد في المقام الأول على نجمه الكبير بدر المطوع.

في الوقت نفسه، فإن هذه البطولة تمثل احتكاكًا ضخمًا للأخضر في سبيل تطوير الأداء استعدادًا للمرحلة المقبلة الصعبة في التصفيات، والتي يسعى من خلالها إلى ضمان التواجد للمرة الثانية على التوالي في المونديال المقرر له في قطر أيضًا.

المنتخب السعودي يدخل هذه البطولة وهو منتشٍ بالأداء العظيم الذي قدمه في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية والذي تجلى في الريمونتادا المصغرة التي قامت بها كتيبة هيرفي رينارد أمام أوزباكستان في الفوز الكبير بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الأخير.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ضد السعودية ضد الكويت في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24"، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./