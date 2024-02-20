"قنبلة ذرية".. ناصر الخليفي عمل على مشروع "السوبر ليج" في 2020!

"نحتاج التغيير لأننا سنموت"

كشف تقرير صحفي عن انخراط ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، في تنظيم بطولة تشبه "دوري السوبر الأوروبي" عام 2020، وذلك بالتعاون مع رئيس يوفنتوس حينئذ أندريا أنييلي.

وكانت البطولة تحمل اسم Bohr Revelations، وهو اسم الفيزيائي الدنماركي في القرن العشرين الذي عمل على القنبلة الذرية.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريح أنييلي، قائلا: "أتذكر السفر إلى باريس في منتصف كوفيد، لم يكن هناك أحد حولي، كانت باريس مهجورة. أجرينا أنا وناصر (الخليفي) محادثات حول مسابقة جديدة".

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وأضاف: "أجرينا محادثات حول مسابقة جديدة، حيث قال إننا بحاجة إلى تغييرات، لأننا إذا لم نفعل، فإننا سنموت".

يأتي اللقاء مع الخليفي الذي تحدث عنه أنييلي في خريف 2020، أي قبل 6 أشهر تقريبًا من إطلاق دوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021، الذي دعمه ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تورينو، بالإضافة إلى 9 أندية كبيرة أخرى أعطت موافقتها في ذلك الوقت.

وحسب "ماركا" فقد عمل الرئيسان على فكرة تطوير المسابقة، وكان الخليفي مسؤولا عن الجزء المالي، وأنييلي عن حوكمة المسابقة الجديدة.