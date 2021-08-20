قميص بوب مارلي يشعل أياكس.. طوابير افتراضية لحجزه!

موقع أياكس الرسمي يتعطل بسبب القميص الجديد للفريق.

أطلق نادي أياكس أمستردام الهولندي قميصه الثالث لموسم 2021-2022، والمستوحى من مغني الريجي الجامايكا الراحل بوب مارلي، في تكريم لأغنية "ثلاثة عصافير صغيرة".

أياكس سيرتدي القميص الجديد بشكل أساسي خلال المباريات الأوروبية في الموسم الجديد، للمساعدة على إحياء ذكرى التقارب بين مشجعي النادي والأغنية الشهيرة.

وفور إصدار القميص على موقع أياكس الرسمي، توافدت الجماهير بكثافة من أجل محاولة الحصول عليه قبل غيرهم، بسبب شكله المميز للغاية، والارتباط العاطفي بين الجماهير والقميص.

ومع التوافد الكثيف وغير المعتاد على موقع أياكس الرسمي فقد تعطل بعد دقائق فقط من إصدار القميص.

وقام أياكس حاليًا بوضع قائمة انتظار على موقعه الرسمي، لذلك سيتعين على أي مشجع الانتظار بصبر من أجل الحصول على فرصته للحصول على القميص المميز.

ما هي تفاصيل قميص أياكس الجديد؟

قميص أياكس الثالث للموسم الجديد يأتي بالتعاون مع عائلة بوب مارلي، وهو باللون الأسود ويتميز بتفاصيل بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر.

أسفل الياقة على ظهر القميص، هناك ثلاثة عصافير صغيرة تجلس على أحد التقاطعات الشهيرة في العاصمة الهولندية، في إشارة لأغنية بوب مارلي.

There's currently a queue to get into the Ajax shop following the release of their third kit 😅 pic.twitter.com/EODQZ2G0I0 — Goal (@goal) August 20, 2021

ما هي العلاقة بين جماهير أياكس وبوب مارلي؟

بدأ ارتباط جماهير أياكس بأغنية بوب مارلي الشهيرة "ثلاثة عصافير صغيرة" في أغسطس 2008، عندما كان النادي الهولندي يلعب مباراة ودية ضد كارديف سيتي في ويلز.

وبعد أن طلب منهم مسئولو الملعب البقاء في المدرجات بعد المباراة، كانت أغنية "ثلاثة عصافير صغيرة" واحدة من الأغاني التي تم بثها في الإذاعية الداخلية للملعب، وسرعان ما تبنتها جماهير أياكس كنشيد يقومون بغنائه في كل مباراة.

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