"ما زلنا في القمة".. ديشان: ربما شعر الناس بالملل من رؤيتي مدربًا لفرنسا طوال 12 عامًا!

ماذا قال مدرب الديوك؟

أبدى ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، سعادته بالفوز على إيطاليا (3-1) خارج الديار، أمس الأحد، ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشان في تصريح لـ"راي سبورت": "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لأن إيطاليا في حالة بدنية ممتازة، الفوز هنا منحنا صدارة المجموعة، وأعتقد أننا استحققنا ذلك، قدمنا أداءً رائعًا".

وأضاف: "مباراة الذهاب ساعدتنا على تجنب تكرار الأخطاء ذاتها، واستجاب اللاعبون بشكل رائع، وقمت بدراسة بعض الأوضاع أثناء الكرات الثابتة".

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وزاد: "هذه المباريات مهمة لفرنسا من أجل الحصول على قسط من الراحة، وتجربة لاعبين جدد، النمو يحتاج إلى وقت، وهذا الفوز هو إنجاز كبير للاعبين".

وفيما يتعلق بشائعات رحيله عن قيادة فرنسا، علق: "لا يمكن لأحد أن يزعجني أو يقلقني، النقد وارد دائمًا، فرنسا في القمة منذ سنوات".

وختم: "كما هو الحال في الحياة وفي المهن الأخرى، أنا مدرب منذ 12 عامًا، وربما يشعر الناس بالملل من رؤيتي في هذا المنصب طوال هذه الفترة، الشيء المهم هو ما أراه داخل غرفة الملابس، اللاعبون شباب ويحتاجون بعض الدعم".