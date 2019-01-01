قمة خليجية نارية بين الإمارات والعراق لحسم بطاقة التأهل

تُعد هذه المواجهة الحادية عشر بين المنتخبين في تاريخ البطولة

يشهد ملعب "خليفة الدولي" بقطر، اليوم الجمعة، قمة نارية بين المنتخب الإماراتي ونظيره العراقي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24).

يسعى المنتخبان لاقتناص النقاط الثلاث من المباراة وضمان العبور إلى دور نصف النهائي للبطولة والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب.

يدخل المنتخب الإماراتي المباراة ويمتلك ثلاث نقاط من انتصاره في الجولة الأولى للمجموعة على اليمن بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى لتحقيق فوز هام يحسم تأهله للدور التالي عبر المنافس الأبرز في المجموعة.

تاريخ مواجهات العراق والإمارات حافل بالعديد من المباريات القوية، سواء على مستوى تصفيات كأس العالم، أو كأس آسيا أو المباريات الودية.

وبحسب الأرقام فأن العراق والإمارات تواجها في 27 مباراة سابقة، وشهدت دومًا حالة من التوازن، لكن «أسود الرافدين» يتفوقون بشكل واضح فيما يخص تسجيل الأهداف.

أما على الصعيد الخليجي فتُعد هذه المواجهة الحادية عشر بين المنتخبين في تاريخ البطولة، وحقق المنتخب الإماراتي الانتصار في ثلاث مباريات، فيما حقق المنتخب العراقي انتصارين، وانتهت خمس مواجهات بالتعادل.

وسجل المنتخب العراقي 13 هدفًا في شباك المنتخب الإماراتي، بينما سجل المنتخب الإماراتي 7 أهداف خلال المباريات العشر التي جمعتهما في البطولة.

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وفيما يخص أكبر نتيجة بين المنتخبين، كانت فوز منتخب العراق بنتيجة 5-0، والتي تكررت مرتين، الأولى في بطولة كأس فلسطين في ديسمبر 1975، والثانية في بطولة خليجي 5، التي استضافتها العراق عام 1979.

يُذكر أن المنتخب العراقي نجح في الحصول على بطولة كأس الخليج خلال 3 مرات أعوام 1979 و 1984 و 1988، بينما نجح المنتخب الإماراتي في الفوز بالبطولة خلال عامي 2007 و2013، وتعد المواجهة اليوم من المواجهات الهامة التي ينتظرها عشاق الكرة في دول الخليج، والتي سوف تكشف عن أحد المنافسين على نهائي البطولة.