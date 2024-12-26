"قلل أخطاءك في الملعب فقط!" .. علي البليهي يتعرض للانتقاد بسبب الرد على تصريحات يونس محمود

البليهي يشعل التحدي بين السعودية والعراق..

"لن يمر مرور الكرام"، هكذا أعطى علي البليهي، قلب دفاع الهلال والمنتخب السعودي، مؤشرًا للتحدي أمام العراق، برده على ضحكة يونس محمود، قائد منتخب العراق السابق ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إزاء ترشيح الأخضر للفوز بكأس الخليج العربي.

وأثار يونس محمود جدلًا برد فعله على ترشيح المنتخب السعودي، للفوز بكأس الخليج، ليؤكد أنه لم يقصد إهانة الأخضر، وأن ضحكته كانت لموقف طريف تعرض له، كما رفض الاعتذار عن رد فعله، فيما رد البليهي، في تصريحات عقب الفوز على اليمن، بأنه لن يرد عليه قبل مواجهة العراق، وأنه شاهد الواقعة ولن يترك الأمر يمر مرور الكرام.

واعترض الناقد الرياضي عبد العزيز السويد، عبر برنامج "كورة"، على رد علي البليهي، مؤكدًا أن الرد على التصريحات ليس من أدوار اللاعبين، وكان يتمنى من مدافع المنتخب السعودي ألا تكون له أي علاقة، بالرد أو غير الرد، كما أضاف "ركز على تقليل أخطائك داخل الملعب فقط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف السويد أن هدف اللاعبين يجب أن يكون داخل الملعب فقط، وأن تُترك للإداريين في المنتخب، مهمة الرد على التصريحات غير المنضبطة، فيما حذر من رد اللاعبين الذي يعني أنهم مشغولون بتلك التصريحات.

وفي هذا السياق، قال الناقد ماجد التويجري، "أنا ضد ما قام به مراسل القناة السعودية الناقلة، عندما سأل البليهي وبوشل عن تصريح لاعب عراقي معتزل، مع كل الاحترام والتقدير للمراسل، ولكن أنت لديك مباراة مُقبلة أمام العراق، ما كان يجب أن تركز على تصريح لاعب سابق مع كل اللاعبين، وكان يفترض للاعبين أن يقولوا هذه أشياء نضعها وراء ظهورنا ولا نلتفت لها و(الميدان يا حميدان)، أما يقول اللاعب سأرد في الملعب المباراة المُقبلة، فهذا يشكل ضغطًا على اللاعبين و(احنا مو ناقصين)".

ويتزعم منتخب البحرين صدارة المجموعة الثانية في "خليجي زين 26"، برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب السعودي في الوصافة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق (الثالث)، بينما تأتي اليمن في المركز الأخير بلا نقاط.

ويستعد منتخب السعودية لملاقاة العراق، السبت، على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الخليج العربي.