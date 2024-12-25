"لن يمر مرور الكرام" .. علي البليهي يعلق على ضحكة يونس محمود المثيرة ويتوعده برد قاس من المنتخب السعودي

البليهي معروف بتصريحاته القوية دائمًا..

علق علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على "ضحكة" يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، المثيرة للجدل.

يونس "ضحك" عندما تم سؤاله عن ترشيح منتخب السعودية، لتحقيق لقب كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ الأمر الذي اعتبرته جماهير المملكة، بمثابة السخرية والاستخفاف بالأخضر وتاريخه.

ورفض الأسطورة العراقية تقديم أي اعتذار عن هذه "الضحكة"؛ مكتفيًا بالتأكيد على أنه لم يقصد الإساءة إلى المنتخب السعودي، وأن علاقته مع جماهير المملكة أكثر من رائعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم تأكيد نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، عدم قصده الإساءة للمنتخب السعودي؛ إلا أن البليهي حرص على توجيه رسالة قوية إلى يونس محمود، قائلًا فيها: "لن أرد عليك قبل مواجهة العراق.. بعدها سأتحدث".

وأضاف مدافع المنتخب السعودي: "شاهدت فيديو (ضحكة يونس)، ولن أتركه يمر مرور الكرام.. بعد مباراة الأخضر ضد العراق القادمة، يصير خير".

المنتخب السعودي يواجه نظيره العراقي، يوم 28 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة "خليجي 26"؛ في مباراة ستكون حاسمة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وبخصوص الفوز الصعب على اليمن (3-2)، ضمن منافسات الجولة الثانية من "خليجي 26"؛ قدّم علي البليهي التهنئة إلى الشعب السعودي، مؤكدًا أنه كان يعلم جيدًا أن هذه المباراة ستكون أصعب من مواجهة البحرين الأولى.

وكشف البليهي عن أنه تحدث مع زملائه في المنتخب السعودي، وطالبهم بـ"القتال" حتى الدقيقة الأخيرة أمام اليمن؛ وذلك بعد التأخر في النتيجة بهدفين دون رد، معترفًا في نهاية حديثه بأنه يتحمل مسؤولية الهدف الثاني في شباك الأخضر.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي حصد نقاطه الثلاثة الأولى في المجموعة الثانية من بطولة "خليجي 26"، بالتساوي مع البحرين والعراق اللذين يلعبا ضد بعضهما الآن؛ بينما تجمد اليمن في "قاع" الترتيب، بدون أي نقاط.