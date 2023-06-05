قلب الأب .. لهذا السبب طلب ليونيل ميسي تأجيل انتقاله إلى الهلال!

قلب الأب جعله يتردد في قبول ما يقرب من مليار يورو من نادي الهلال

صدق أو لا تصدق، طفل بعمر الـ8 سنوات قد يحرم نادي الهلال، من التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في صيف العام الحالي.

"جول" انفرد بكواليس اجتماع الوفد السعودي مع ميسي، في العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث طلب اللاعب، تأجيل انتقاله إلى نادي الهلال، لمدة عام آخر على الأقل.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه "لماذا طلب ليو تأجيل انتقاله إلى الدوري السعودي؟!"؛ وهنا ربما تكون الإجابة فيما كشف عنه الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، بالإضافة إلى خوسيه مادوليل، الصديق المقرب جدًا من رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا.

روميرو أكد على أن أحد أبناء ميسي، لم يكن سعيدًا خلال العامين الماضيين، والذي تواجد فيهما الأسطورة الأرجنتينية، في العاصمة الفرنسية مع فريق باريس سان جيرمان، ويرغب في العودة إلى مدينة برشلونة مجددًا.

ومن ناحيته.. كتب مادوليل عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الشخص الذي يضغط هو ماتيو.. واسمه الأخير ليس أليماني".

وهنا يقصد صديق لابورتا، ماتيو ابن ميسي "الأوسط"، والذي ولد في مدينة برشلونة عام 2015؛ وليس ماتيو أليماني، المدير التنفيذي للنادي الإسباني.

وقد يكون ليو قد تراجع عن الانتقال إلى الهلال، بعد الاتفاق المبدئي بينهما، ويفضل العودة إلى نادي برشلونة حاليًا؛ وذلك حتى يكبر ابنه في العمر بعض الشيء، منعًا لمعاناته نفسيًا في دولة أخرى.