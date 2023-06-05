خاص | السعودية تحذر ليونيل ميسي .. اجتماع جديد وتطور صادم في صفقة الهلال

تفاصيل جديدة حول اجتماع الوفد السعودي من ممثلي ميسي..

شهدت الساعة الأخيرة تطورات كبيرة في المفاوضات السعودية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لا تصب في مصلحة الجانبين، سواء اللاعب أو النادي الراغب في ضمه؛ الهلال.

خورخي ميسي؛ والد اللاعب ووكيله، كان قد قلب الموازين بتصريحاته خلال الساعات الماضية، إذ تحدث عن محاولات جادة لإعادته لناديه السابق برشلونة الإسباني من جديد.

أما عن العرض السعودي، فقط علم "GOAL" من مصادر مقربة من المفاوضات، أن هناك اجتماعًا حاسمًا لإنهاء تفاصيل العقد، لكن الوفد السعودي، تفاجأ برد ممثلي ميسي وإخطاره برغبته في تأجيل خطوة الانتقال للسعودية للصيف المقبل عقب نهاية موسم 2023-2024م.

وأوضحت مصادرنا أن الوفد السعودي من جانبه أبلغ ممثلي النجم الأرجنتيني أنه حال عدم إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي الجاري، فإن عرض الصيف المقبل لن يكون متاحًا بنفس المزايا التي يتمتع بها العرض الحالي.

العرض السعودي الحالي من شأنه أن يجعل ميسي اللاعب صاحب الأعلى أجرًا في العالم، إذ يتراوح بين 400 لـ600 مليون يورو، ليتخطى راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحالي مع النصر السعودي.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد أعلن أول أمس السبت، رحيل ميسي عن صفوفه رسميًا، بعد نهاية عقده وعدم رغبته في التجديد.