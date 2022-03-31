"قلبي كان ينزف عندما سمعت صافرات الاستهجان على ميسي"

كشف كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني عن رأيه حول ما حدث في واقعة صافرات الاستهجان على ميسي في ملعب حديقة الأمراء منذ مدة.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تلقى صافرات الاستهجان بجانب زميله البرازيلي نيمار في مباراة باريس سان جيرمان أمام بوردو، وذلك بعد خروج فريق العاصمة من بطولة الأبطال على يد ريال مدريد.

ومن جانبه تحدث رومينيجه إلى صحيفة "L’Equipe" الفرنسية حول وجهة نظره في هذا الأمر، كما تطرق في الحديث أيضًا عن ريال مدريد كفريق، وحول ما فعله ناصر الخليفي بعد المباراة.

ماذا قال رومينيجه عن ميسي؟

قال: "من الواضح أنه لا يبدو سعيدًا في باريس، لكنه كان يكتسب بعض الزخم في الأسابيع الأخيرة. أتذكر الصيف الماضي، رحب به المشجعون الباريسيون بشكل لا يصدق".

وواصل: "لاعب مثله لا يستحق صيحات الاستهجان. عندما أرى مشاهد من هذا القبيل، ينزف قلبي".

ماذا قال رئيس بايرن ميونخ عن ريال مدريد؟

تحدث كارل عن قوة ملعب سانتياجو برنابيو في حسم المباريات لصالح النادي الملكي.

حيث قال: "البرنابيو مكان تحدث فيه المشاهد المجنونة في كثير من الأحيان".

وأوضح: "إذا اضطررنا إلى تكرار تلك المباراة عشر مرات، فإن باريس ستمر بتسع مرات".

وأردف: "في كرة القدم هناك أشياء لا يمكن تفسيرها. لقد حوصر باريس سان جيرمان في زوبعة".

ماذا قال رومينجيه عن ناصر الخليفي؟

تحدث رومينيجه عن الأحداث التي أعقبت المباراة مباشرة، حيث فقد ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لباريس سان جيرمان أعصابه وحاول البحث عن الحكام.

واستدرك: "لم يكن من المنطقي أن تفقد عقلك. لكن كان من الواضح أن من خسر سيكون رد فعله سيئًا".

وتابع: ناصر شخص عقلاني مسيطر على نفسه. إنه دائمًا مهذب ويقظ، لكن كرة القدم عاطفية للغاية".

واختتم: "في المرة القادمة التي أراه فيها، أنصحه بعدم الذهاب إلى غرفة تبديل ملابس الحكام. يجب ألا ننسى أنه لا يزال رئيسًا شابًا".

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