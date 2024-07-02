"قلبه كان في خطر" .. "سوار اليد" يكشف التقلبات النفسية التي عاشها كريستيانو رونالدو أمام سلوفينيا!

كريستيانو رونالدو ينجو من ليلة أوروبية سوداء..

عاش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، ليلة عصيبة للغاية مع منتخب بلاده، مساء أمس الإثنين، خلال مواجهة سلوفينيا، في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

منتخب البرتغال تأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على سلوفينيا بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي (0-0)؛ في مباراة شهدت إهدار رونالدو لـ"ضربة جزائية"، في الدقيقة 105.

وفي ظل كل هذه التقلبات التي شهدتها المباراة.. استعرض ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ووب" العالمية المتخصصة في التقنيات القابلة للارتداء، "دقات قلب" رونالدو في مواجهة سلوفينيا.

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هذه الدقات تم قياسها من خلال "سوار" يضعه الأسطورة البرتغالية في يده، سواء خلال التدريبات أو حتى في المباريات، وآخرها أمام سلوفينيا؛ وهو تابع لشركة "ووب"، الذي يعتبر مهاجم النصر أحد المستثمرين فيها.

وحسب ما استعرضه أحمد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وصلت دقات قلب كريستيانو رونالدو، إلى أعلى درجاتها لأي إنسان "فوق الـ180 دقة في الدقيقة"، خلال تنفيذ زميله برناردو سيلفا، ركة جزاء البرتغال "الأخيرة" ضد سلوفينيا، والتي صعدت بالمنتخب الوطني، إلى ربع نهائي "اليورو".

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أيضًا.. ظهر خلال البيانات التي استعرضها الرئيس التنفيذي لشركة "ووب"، أن أقل معدل لدقات قلب رونالدو، في مواجهة البرتغال وسلوفينيا؛ كان خلال تنفيذه هو شخصيًا الركلة الجزائية "الأولى" لمنتخب بلاده.