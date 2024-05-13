كريستيانو رونالدو لا يتوقف .. أكبر استثمار بحياته و"السعودية و4 دول عربية في الصورة"

الكشف عن استثمار جديد لكريستيانو رونالدو..

يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عازم على اقتحام عالم الاستثمارات بقوة؛ حيث أنه لا يتوقف أبدًا عن ذلك، منذ سنواتٍ عديدة.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، هو صاحب أعلى عقد في تاريخ كرة القدم حاليًا؛ وذلك بعد انضمامه إلى النصر في يناير 2023، ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا.

وفي هذا السياق.. كشف ويل أحمد، الرئيس التنفيذي لـ"Whoop"، عن كواليس استثمار الأسطورة البرتغالية، في الشركة العالمية الناشئة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء.

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أحمد أوضح في تصريحات مع صحيفة "The National"، مساء اليوم الإثنين، أن كريستيانو قام بإجراء بحث مكثف عن الشركة، ثم اتصل بالمسؤولين؛ من أجل الاستثمار فيها بشكل رسمي.

ورفض الرئيس التنفيذي، الكشف عن قيمة استثمار رونالدو في الشركة؛ مكتفيًا بالقول: "إنه واحد من أكبر الاستثمارات التي قام بها في إحدى الشركات، إن لم يكن الأكبر على الإطلاق".

وأعلن ويل أحمد، توسع شركة "Whoop"، للعمل في 4 دول عربية؛ هي "السعودية، قطر، الكويت والبحرين"، بالإضافة إلى مقرها في الإمارات.

واعتبر أحمد، أن انضمام اسم تاريخي مثل رونالدو، سيساهم في توزيع أكبر للمنتجات، خاصة في الدول العربية، بالإضافة إلى زيادة رأس المال؛ حيث حصلت الشركة الناشئة على مبلغ 405 ملايين دولار - حتى الآن -.