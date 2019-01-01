يوكانوفيتش: تحسين مستوى الغرافة يحتاج للوقت والدعم

المدرب الجديد يتحدث عن طموحاته مع الفريق القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عقد نادي الغرافة القطري مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًا خاصًا لتقديم مدربه الجديد سلافيسا يوكانوفيتش.

وكان النادي القطري قد أعلن قبل أسبوعين تقريبًا تعاقده مع المدرب الصربي لقيادته خلال الموسم القادم.

النصر يُعين هولنديًا في منصب المدير الرياضي

وقال يوكانوفيتش خلال المؤتمر الصحفي "لدينا إمكانيات ومتسع من الوقت لنعمل جيدًا قبل انطلاق الموسم الجديد".

أضاف "نعد الجماهير بمحاولة تحسين المستوى الفني للفريق، لكن هذا يحتاج لبعض الوقت والدعم من الجميع، بهدف تحقيق طموحات عشاق الغرافة".

يُذكر أن التجربة الأخيرة ليوكانوفيتش كانت مع فولهام الإنجليزي، حيث قادهم للصعود من التشامبيونشيب للبريميرليج نهاية موسم 2017-2018.

وبدأ مع فولهام الموسم الماضي من البريميرليج، لكنه أقيل لسوء النتائج في نوفمبر الماضي.

ولم يحظ الغرافة بموسم جديد في دوري نجوم قطر خلال 2018-2019، إذ احتل المركز الثامن بعدما فشل في جمع أكثر من 26 نقطة من مبارياته الـ22.