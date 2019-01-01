النصر يُعين هولنديًا في منصب المدير الرياضي

خطوة جديدة نحو المزيد من التطور

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعاقد النصر الإماراتي مع الهولندي يان فيرسلاين لشغل منصب المدير الرياضي للنادي استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وجاءت الاستعانة بفرسلاين بهدف المساهمة في تطوير العمل الفني بشركة كرة القدم بالنادي، خاصة لما يحمله من خبرات طويلة في مجال التدريب والعمل في الإمارات.

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كان صاحب الـ63 عامًا قد دخل مجال التدريب في ثمانينات القرن الماضي، وقد تولى مهمة تدريب العديد من الأندية في هولندا، كما عمل مع المنتخبين الهولندي والأسترالي تحت 17 عامًا.

وعمل فيرسلاين في المنطقة العربية مع عدة أندية، إذ تولى مهمة تدريب الاتفاق والوحدة في السعودية، والجزيرة والشباب في الإمارات، وآخر مهامه كانت العمل كمساعد للمدرب هينك تيك كات في الجزيرة خلال الفترة من 2016 حتى 2018.

يُذكر أن النصر يتولى تدريبه البرازيلي كايو زاناردي الذي عُين في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي.