هل يستمر التفوق الساحق لقطر على أفغانستان والهند؟

الفريقان سيلتقيان في تصفيات مونديال 2022

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنطلق يوم الخامس من الشهر الجاري المرحلة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

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ويفتتح منتخب قطر منظم مونديال 2022 التصفيات بمواجهة أفغانستان في الخامس من سبتمبر ثم يلتقي الهند في العاشر من نفس الشهر.

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الاتحاد القطري لكرة القدم تأسس عام 1960 وانضم للفيفا بعد 10 سنوات، فيما تأسس الاتحاد الهندي عام 1937 وترشح لكأس العالم 1950 قبل أن ينسحب منها لرفض الاتحاد الدولي السماح له باللعب دون أحذية، أما الاتحاد الأفغانستي فقد تأسس عام 1933 وانضم للفيفا عام 1948.

المواجهات التاريخية بين قطر وأفغانستان

المنتخب القطري واجه نظيره الأفغاني 5 مرات، انتهت 4 منهم بالفوز وواحدة فقط بالتعادل ولم يخسر أبدًا أمامه.

البداية كانت مع تصفيات كأس آسيا 1976، وفاز العنابي 2-1 في الذهاب وتعادل 1-1 إيابًا، وقد أقيمت المباراتين في العراق.

المواجهة الثانية كانت خلال تصفيات كأس آسيا 1980 والتي أقيمت في بنجلادش، وفاز المنتخب القطري ذهابًا 2-1 وإيابًا 4-1.

المواجهة الثالثة والأخيرة بين قطر وأفغانستان كانت ضمن تصفيات كأس آسيا 1984، وقد التقيا في مباراة واحدة في الصين شهدت انتصار ساحق للعنابي بنتيجة 6-0.

المواجهات التاريخية بين قطر والهند

لم يلعب العنابي ضد المنتخب الهندي سوى مباراة واحدة كانت ضمن تصفيات كأس العالم 1998، وتحديدًا ضمن مرحلة المجموعات.

أقيم اللقاء على استاد خليفة الدولي في الدوحة يوم 27 سبتمبر عام 1996، وقد انتهى بانتصار قطر بنتيجة 8-0.

وأحرز الأهداف الثمانية كلًا من: زامل الكواري ووليد معيوف ومبارك مصطفى ومحمود صوفي ومحمد سالم العنزي (هدفين).

ترى هل ستشهد المباراتين القادمتين استمرار تلك النتائج الكبيرة لبطل آسيا 2019 ضد أفغانستان والهند؟