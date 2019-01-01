الحاج ضيوف يكشف مرشحه المفضل لتدريب مصر

هناك 5 مرشحين لخلافة أجيري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف الحاج ضيوف أسطورة الكرة السنغالية عن مرشحه المفضل لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي المقال خافير أجيري.

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وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري قد كشف قبل عدة أيام عن وجود 5 مرشحين لتدريب الفراعنة.

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وضمت الأسماء حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وأحمد حسام ميدو وإيهاب جلال، ومن المتوقع أن يُعلن عن اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.

الحاج ضيوف تحدث عن الأمر في تصريحات تلفزية مؤكدًا أولًا أن القارة السمراء تدفع الكثير من الأموال للتعاقد مع المدربين الأجانب رغم تواجد العديد من المدربين أصحاب القدرة على النجاح وصناعة الإنجاز.

مضيفًا حول رأيه في مدرب المنتخب المصري "أرى أن حسام حسن هو الأجدر لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة القادمة، فهو صاحب خبرة كبيرة وأعتبره أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية. يستحق تمامًا الحصول على تلك الفرصة".

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أقال أجيري عقب الخروج من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، وبعدها تقدم باستقالته لتُعين لجنة مؤقتة لإدارته حتى الانتخابات القادمة، وقد أكد الفيفا أن عمل اللجنة سيتواصل بحد أقصى حتى الـ31 من يوليو عام 2020.