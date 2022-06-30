قضية حمد الله وزيادة الفرق؟ اتحاد الكرة يرد

موقف اتحاد الكرة من قضية حمد الله

كشف إبراهيم قاسم؛ الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موقف الاتحاد من زيادة عدد الأندية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأيضًا آخر تطورات قضية النصر والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.

ما هو موقف اتحاد الكرة السعودي من زيادة عدد الأندية؟

ترددت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، بعض الأخبار التي تفيد بأن هناك اتجاهًا داخل اتحاد الكرة السعودي، لزيادة عدد الفرق الموسم المقبل 2022-2023، بعد هبوط الأهلي.

القاسم قال خلال تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط" السعودية: "أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن زيادة الأندية ستكون موسم 2023-2024 وليس الموسم القادم".

وتابع: "موسم 2022-2023 كما هو بمشاركة 16 فريقًا، والموسم الذي يليه كما أعلن اتحاد الكرة السعودي سيكون هناك زيادة في عدد الأندية إلى 18 فريقًا".

ما هي آخر تطورات قضية النصر وحمد الله؟

إبراهيم حرص على توضيح موقف اتحاد الكرة السعودي من قضية نادي النصر ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمد الله، حيث أكد على أن تلك القضية مستقلة.

القاسم قال نصًا: "جميع القضايا التي تتخذ الطابع القانوني هي قضايا مستقلة، وتأكد أن اللجان تعمل على مدار الساعة وسيتم البت فيها متى ما وصلوا إلى النتيجة".

وقدم نادي النصر شكوى ضد حمد الله ونادي الاتحاد، بعد امتلاكه تسجيلات تدين اللاعب المغربي وحامد البلوي المدير التنفيذي للعميد، يفيد بتحريض عبد الرزاق من أجل الرحيل عن العالمي والانتقال إلى النمور.

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