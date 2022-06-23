أتمنى أن تعاقبي عجرفة حمد الله .. لكن فلتخضعي من أجل رومارينيو هذه المرة!

مع احترامي وتقديري لقتالية الهلال ولاعبيه وجماهيره، لكنني أتمناها اتحادية..

أصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون، فالجولة الأخيرة بها سم قاتل!، أبى الاتحاد أن يترك اللقب سهلًا للهلال، في الجولة قبل الأخيرة، وعاد العميد بريمونتادا، في دقيقتين بأقدام الساحر البرازيلي رومارينيو دا سيلفا. (طالع التفاصيل)

29 من يونيو الجاري، سيكون يومًا حافلًا، سيتوج بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيشهد هبوط فريقين رفقة الحزم ثالثهم، ربما يكون الأهلي الذي تأزم موقفه بالهزيمة الليلة أمام الرائد، فأمامه مباراة صعبة أمام الشباب.

لكن دعنا حاليًا من حديث عن الأهلي وما يمر به من ظروف يتألم من أجلها الجميع، فلنتحدث عن الصراع على اللقب..

المنافسون قبل المؤيدين يحترمون جميعًا قتالية الهلال، وقدرته على استعادة الصدارة في فترة قصيرة من بيد أيدي العميد، الذي احتلها لشهور وفشل في الحفاظ عليها، بالطبع هي قتالية من الأزرق، لكنها أيضًا رعونة من لاعبي العميد، الذي ربما غيابهم عن منصات التتويج لسنوات، جعلهم ينسون كيفية المحاربة في الأمتار الأخيرة، وأصابهم الغرور بالصدارة التي انفردوا بها لأشهر، فهذا حال من يأمن غدر الساحرة المستديرة، التي لا تعترف سوى بالقتال حتى اللحظات الأخيرة.

لكن مع كامل احترامي للهلال، أتمناها اتحادية هذه المرة، ليس لكوني مشجعة للعميد وكارهه للزعيم، لكن يستحق جمهور النمور أن يفرح بعد سنوات عجاف، فمن يصدق أن الاتحاد أحد أقطاب الكرة السعودية لم يعتلي منصة التتويج بلقب الدوري منذ موسم 2008-2009؟!

كنت أول من عاب على جمهور الاتحاد في مواجهة الهلال مغادرتهم الملعب قبل نهاية المباراة، حزنًا على الهزيمة، ولفقدانهم الثقة في فريقهم مع أن المباراة لم تكن قد انتهت بعد، لكن ما بذله جمهور مدرج الذهب طوال الموسم، يستحق عليه المكافأة بالتتويج في النهاية.

وماذا عن رومارينيو؟!، لاعب العميد الوفي، ربما هو أوفى أجنبي مر على قلعة النادي الجداوي طوال تاريخه، وفوق وفائه فما قدمه من أداء فني مميز طوال الموسم، وطوال أربع سنوات داخل جدران النادي، يستحق أن يُتوج بهذا اللقب، الذي كافح من أجله.

رومارينيو جلاد الحراس في الدوري السعودي. ⚽️🥅pic.twitter.com/NPkctkjUXT — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) June 21, 2022

وقتما كان يتراجع الجميع من حول روما، كان هو الثابت الوحيد، يتم الدفع به كمهاجم الصريح يبدع، في مركز الوسط المهاجم يتألق، مهاجم ثاني يُمتع، وعلى الأطراف لا يُقصر.

يدخل فهد المولد في مشكلة المنشطات ثم يخرج من معسكر الفريق اعتراضًا على عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة ثم يسقط في فحص المنشطات من جد، ويبقى روما ثابتًا.

يصارع الاتحاد الهبوط على مدار موسمين، ويدخل في أزمة مالية، وتتأخر رواتب الأجانب، ويهرب عدد لا بأس به من مختلف الأندية السعودية، لكن لم يتخل روما عن وفائه!

حتى عندما أتت الفرصة له للرحيل إلى الهلال في فترة كان يعاني منها الاتحاد الأمرين، سريعًا ما تدارك الموقف، وخرج مطمئنًا جمهور الاتحاد بأنه سيعود من البرازيل إلى جدة.

بالطبع يستحق البرازيلي الوفي الفرحة في يوم 29 يونيو – مع كامل تقديري للهلال وجماهيره – لكن فلتخضع الساحرة المستديرة هذه المرة من أجل روما، مكافأةً له.

نريدها للاتحاد وروما، وإن كنت أتمنى أن تعاقب المستديرة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، لعجرفته الزائدة عن الحد..

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مشاجرة مع مواطنه نور الدين أمرابط في النصر، وأخرى مع عبد الفتاح عسيري في النصر، وكلاهما زملائه في فريق واحد، والليلة يتشاجر مع عمر هوساوي؛ مدافع الاتحاد، أمام أعين الجميع أثناء مواجهة الاتفاق.

عجرفة لم يتخل عنها المغربي مع أي فريق مثله، حتى في منتخب بلاده، هذا بخلاف التقارير التي تحدثت عن تطاوله على مسؤولي النصر، مما تسبب في فسخ عقده، لا أريد له تتويجًا له في موسم ارتكب به من الأخطاء الانضباطية، ما لا يقبله الكثيرون.

لكن ورغم امتعاضي واشتمئزازي من تصرفات حمد الله إلا أننا لا نريد أن تعاقب المستديرة روما بذنب حمد الله.

لم ينجح حمد الله في سحب البساط من تحت أقدام رومارينيو في الاتحاد، بقى البرازيلي صاحب البريق الخاص، فليخضع له الدوري السعودي.

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