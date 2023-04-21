"لم يخجل من العرب" .. قصيدة للتعليق على تصرف كريستيانو رونالدو في ديربي الرياض!

الحديث لا يتوقف عن واقعة النجم البرتغالي

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تحول هاشتاج "الدون_دون" إلى قصيدة شعر للتعليق على واقعة كريستيانو رونالدو في قمة النصر والهلال الأخيرة في الدوري السعودي.

وقام بعض المغردون بتداول الهاشتاج على منصات التواصل احتجاجاً على تصرف رونالدو الذي اعتبره البعض غير أخلاقي وطالب بمعاقبته على أساسه بالطرد من السعودية.

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وفي نفس السياق، أطلقت نوف بنت أحمد، القانونية التي قالت إنها قدمت دعوى قانونية بحق النجم البرتغالي، قصيدة للتعليق على تصرف رونالدو.

وكتبت بنت أحمد: "الدون ( دون ) حياءٍ ظـــل مفتخراً

بموقف العارِ لم يخجل من العربِ

هذي ( نهاية ) من لــم يكتس ِأدباً

ولم ينشّـــأ على #منظومة_الأدبِ "

يذكر أن العقوبات المتعلقة بالمباراة خرجت رسمياً في وقت متأخر من مساء الخميس، ولم يتم معاقبة رونالدو بسبب تصرفه من قبل رابطة الدوري.

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