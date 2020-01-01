قرعة نصف نهائي كأس ألمانيا تمنح بايرن ميونخ فرصة للانتقام

رد الدين واجب على البافاري..

أسفرت قرعة نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا عن مواجهة ساخنة لبايرن ميونخ، حيث سيلتقي العملاق البافاري مع آينتراخت فرانكفورت على ملعب أليانز آرينا يوم 21 أو 22 أبريل المقبل.

وتُمثل هذه المباراة فرصة مواتية لكتيبة هانزي فليك للثأر من فرانكفورت، الذي قسى على البايرن في مباراة الذهاب بالدوري الألماني وفاز عليه بخمسة أهداف لهدف واحد على ملعب كوميرتس بارك آرينا.

هذه المباراة كانت السبب الرئيسي في إقالة نيكو كوفاتش من تدريب بايرن وتولي فليك المهمة بصورة مؤقتة قبل أن يُثبت نفسه ويستمر لنهاية الموسم وربما لأبعد من ذلك.

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في الوقت نفسه فإن آخر مباراة جمعت بين بايرن وفرانكفورت في كأس ألمانيا كانت في نهائي عام 2018، حين فاز آينتراخت بثلاثة أهداف لهدف وتُوِّج باللقب وجعل البايرن يخرج من الموسم حاملًا لقب البوندسليجا فقط.

كانت مباراة نهائي الكأس هي الأخيرة ليوب هاينكس في تاريخه التدريبي، وكانت أيضًا الأخيرة لكوفاتش وهو مدرب لفرانكفورت قبل الانضمام إلى بايرن في الموسم التالي.

الثأر واجب لبايرن ميونخ من الفريق الذي سحقه هذا الموسم، وحرمه من الكأس في الموسم الأسبق، وجعل أسطورة التدريب يُنهي مشواره بهزيمة لم تكن متوقعة في ليلة كان بطلها أنتي ريبيتش، نجم ميلان الحالي.

وعلى صعيد متصل سوف يلتقي زاربريكن، مفاجأة البطولة، والذي ينشط في دوري المناطق، مع باير ليفركوزن على أرض الأول، في مباراة يفترض أن تكون سهلة لكتيبة بيتر بوش المتألقة للغاية في هذا الموسم.

يذكر أن آخر نسخة لكأس ألمانيا يحمل لقبها بايرن ميونخ بعد الفوز على لايبزيج في النهائي بثلاثة أهداف نظيفة، وقد وصل البافاري لنصف النهائي هذا العام بعد عبور بوابة شالكه في جيلسنكيرشن بهدف نظيف.