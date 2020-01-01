بايرن ميونخ يبتعد بصدارة الدوري الألماني بالفوز في ديربي بافاريا

مباراة ممتعة..

استطاع بايرن ميونخ أن يقتنص فوزًا هامًا ومثيرًا من ضيفه أوجسبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأليانز آرينا في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني.

وارتدى أصحاب الأرض قميصًا جديدًا وفريدًا من نوعه خلال المباراة احتفالًا بمرور 120 عام على إنشاء النادي، هذا هو الزي الكلاسيكي لبايرن الذي بدأ به الفريق مسيرته في عالم كرة القدم.

وكانت المباراة سجال بين الفريقين طوال أحداثها، لكن خبرة العملاق البافاري مع وجود مانويل نوير في حراسة عرين البايرن حسم المباراة لمصلحة كتيبة هانزي فليك.

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هدف المباراة الأول أتى عبر توماس مولر في الدقيقة 53، وأقدم بعد ذلك سيرج جنابري على إضاعة عدد كبير من الفرص التي كانت مواتية له لحسم المباراة مبكرًا للبايرن.

أوجسبورج أحرز هدف التعادل في الدقيقة 88 ولكن أُلغي بداعي التسلل في لقطة مثيرة للجدل للغاية حسمتها تقنية الفيديو مع تواجد أيضًا علامات استفهام حول صحة القرار.

وفي الدقيقة 90 أنهى ليون جورتيسكا آمال أوجسبورج في التعديل بهدف ثانٍ بعد ثنائية أكثر من رائعة بينه وبين جنابري، ليُهدي بايرن ثلاث نقاط مهمة وثمينة للغاية في صراعه على لقب البوندسليجا.

بايرن ميونخ بات بعيدًا في صدارة ترتيب البوندسليجا، حيث ارتفع رصيده للنقطة 55 وبفارق 4 نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند و5 عن لايبزيج، مستغلًا تعثر الأخير بالتعادل السلبي أمام فولفسبورج.

فيما تجمد رصيد كتيبة مارتن شميت عند النقطة 27، ليواصل بذلك وجوده في منطقة الصراع على البقاء والهبوط إلى الدرجة الثانية.