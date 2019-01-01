قرعة كأس الكونفدرالية تضع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة

بجانب نواديبو الموريتانى ورينجرز النيجيري ضمن منافسات المجموعة الأولى

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي عقدت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وقوع فريقي المصري وبيراميدز في المجموعة الأولى.

وتواجد ناديي المصري وبيراميدز بجانب نواديبو الموريتانى ورينجرز النيجيري ضمن منافسات المجموعة الأولى.

المجموعة الثانية شهدت تواجد أندية : النصر الليبي – بيدفست ويست الجنوب إفريقي – دجوليبا المالي – حورويا الغيني.

المجموعة الثالثة شهدت تواجد أندية : نهضة بركان المغربي – موتيما بمبي الكونغولي – زاناكو الزامبي – إدجوبي إيساي البنيني.

المجموعة الرابعة : سان بيدرو من كوت ديفوار – حسنية أغادير المغربي – إنيمبا النيجيري – بارادو الجزائري.

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ونجحت 7 فرق عربية في حجز مقاعدها بدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهم نهضة بركان المغربي، ومواطنه حسنية أغادير، والمصري البورسعيدي وبيراميدز المصريان، والنصر الليبي، وبارادو الجزائري، ونواديبو الموريتاني.