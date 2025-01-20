من يتأهل للمربع الذهبي؟

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، نتائج قرعة ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن الموسم الحالي 2024/2025.

وتأهل إلى ربع النهائي كل من "فالنسيا وليجانيس وخيتافي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا وريال سوسيداد وريال مدريد".

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة صعبة أمام فالنسيا على ملعب ميستايا، بينما يصطدم ريال مدريد بليجانيس خارج الديار.

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ويخوض أتليتكو مدريد مواجهة ربع النهائي ضد خيتافي على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بينما يحل أوساسونا ضيفًا على ريال سوسيداد.

يشار إلى أن أتلتيك بيلباو حامل لقب الكأس الموسم الماضي، ودّع البطولة من دور الـ16، بعد الخسارة أمام أوساسونا (3-2).

جدول مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا