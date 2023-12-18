باريس سان جيرمان ينجو من السيناريو الصعب!

أجريت مراسم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، بمدينة نيون السويسرية.

وتأهلت 4 فرق من إسبانيا لدور الـ16، فيما رافقها 3 من ألمانيا ومثلها من إيطاليا، 2 من إنجلترا، وفريق واحد من هولندا ومثله من البرتغال والدنمارك وفرنسا.

وجاءت مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كالآتي:

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بورتو X آرسنال

نابولي X برشلونة

باريس سان جيرمان X ريال سوسيداد

إنتر ميلان X أتلتيكو مدريد

آيندهوفن X بوروسيا دورتموند

لاتسيو X بايرن ميونخ

كوبنهاجن X مانشستر سيتي

لايبزيج X ريال مدريد

وتجرى مباريات ذهاب ثمن النهائي على فترتين، الأولى يومي 13 و14 فبراير 2024، والثانية في الأسبوع التالي يومي 20 و21 فبراير.

أما الإياب، فتقام مباريات الجزء الأول منه يومي 5 و6 مارس 2024، على أن تختتم يومي 12 و13من الشهر ذاته.