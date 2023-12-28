متجاهلًا قرار مدرب المغرب .. عبدالرزاق حمدالله يخرج بأول تعليق على سقوط الاتحاد التاريخي أمام النصر

الساطي يعلق بعد فترة من الصمت..

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بعد الصمت خلال اليومين الماضيين، خرج المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بأول تعليق على سقوط فريقه التاريخي أمام النصر في كلاسيكو الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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العميد كان قد خسر الكلاسيكو، الذي أقيم أول أمس الثلاثاء، بخماسية مقابل هدفين، في لقاء شهد إحراز الساطي لهدفي النمور.

واليوم الخميس، صدم وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، مهاجم الاتحاد باستبعاده من القائمة النهائية التي تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024 في يناير المقبل، بعد ضمه للقائمة الأولية.

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لكن الساطي قرر تجاهل موقف الركراكي، وخرج الليلة للتعليق على هزيمة الكلاسيكو، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عدة صور من المباراة مرفقًا إياها بتعليق: "سنعود أقوى".

يذكر أن الاتحاد يقبع في المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، فيما يحل النصر وصيفًا بـ43 نقطة، متأخرًا عن الهلال؛ صاحب الوصافة، بسبع نقاط.

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