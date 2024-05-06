بقرار من سيميوني.. أتلتيكو يفكر في السيناريو "المستحيل" مع جواو فيليكس!

النادي يقدر قيمته بـ60 مليون يورو

يفكر أتلتيكو مدريد في استعادة جواو فيليكس، المعار إلى برشلونة منذ بداية الموسم الجاري، والذي يرتبط مع الروخيبلانكوس بعقد حتى عام 2029.

وتعاقد أتلتيكو مع جواو من بنفيكا مقابل 127 مليون يورو، لكن النجم البرتغالي فشل في إثبات نفسه، وخرج على سبيل الإعارة إلى تشيلسي ثم برشلونة، ويقدر النادي قيمته بـ60 مليون يورو، وهو ما يصعب على أي نادٍ دفعه حاليًا.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "هناك إمكانية لعودة البرتغالي إلى أتلتيكو بأوامر من المدرب دييجو سيميوني، رغم اعتقاد البعض أن ذلك مستحيل، في ظل صعوبة التخلص منه دون خسائر كبيرة".

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وأضافت أن "برشلونة قد يطلب إعارة أخرى، رغم أنه سيتعين عليهم التوصل إلى اتفاق مع أتلتيكو"، علمًا بأن جواو فشل في حجز مكان أساسي مع المدرب تشافي هيرنانديز، إذ سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 41 مباراة بكل المسابقات.

ودخل جواو فيليكس في أزمات تحت قيادة سيميوني داخل جدران أتلتيكو مدريد، لذلك أصر على الخروج صوب تشيلسي ثم برشلونة، إلا أنه لم يقدم أفضل مستوياته على الإطلاق.