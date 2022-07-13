قرار حاسم؟ "على الاتحاد التعاقد مع أجنبي بدلًا من حمدالله"

هل سيتم إصدار قرار بإيقاف حمد الله؟

قدم الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل نصيحة لأنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، ونائبه أحمد الكعكي، بشأن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

ما هي رسالة المريسل لإدارة الاتحاد؟

نشر المريسل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أنه سيقدم نصيحة لرئيس الاتحاد ونائبه لم يقدمها له أي اعلامي اتحادي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "البعض يقول أنني ضد كيان الاتحاد، وهذا أمر مرفوض نهائيًا، وحتى أثبت ذلك سأوجه نصيحة لرئيس النادي ونائبه لم يسبق أن وجهها أي إعلامي اتحادي لهما".

وتابع: "باقي على نهاية فترة التسجيل الأولى شهر و18 يومًا، سارعوا بالتعاقد مع مهاجم أجنبي، وحولوا حمد الله إلى أجنبي ثامن".

ويُلمح المريسل خلال تغريدته إلى احتمالية إصدار قرار خلال الفترة القادمة ضد عبد الرزاق حمد الله، في قضية نادي النصر ضده وضد أحد مسؤولي الاتحاد.

البعض يقول انني ضد كيان نادي #الاتحاد و هذا امر مرفوض نهائياً

و حتى أثبت ذلك سأوجه نصيحة لرئيس النادي و نائبه لم يسبق أن وجهها اي اعلامي اتحادي لهما

باقي على نهاية فترة التسجيل الاولى 18 يوم ، سارعوا بالتعاقد مع مهاجم اجنبي و حولوا #حمدالله أجنبي ثامن@Anmar_Alhailae@Kaaki_ahmad — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 13, 2022

ما هي قضايا النصر وحمد الله؟

في أكتوبر 2021، فاجأ النصر جماهيره بإعلان فسخ عقد المهاجم المغربي من طرف واحد، دون الكشف عن الأسباب، إذ اكتفى بيان النادي بالإشارة إلى أنها أسباب قانونية وشرعية.

وبعدها بأشهر قليلة، أعلن الاتحاد التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر، ليبدأ مسيرته مع العميد في يناير 2022.

خلال تلك الأشهر، تبادل النادي العاصمي واللاعب القضايا أمام الجهات الدولية، بسبب الأمور المالية، فيما لم يكن النادي الجداوي طرفًا في القضية، حتى ظهرت التسجيلات.

النصر أعلن بشكل رسمي امتلاكه لتسجيلات تُثبت تفاوض حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، مع حمد الله، خلال فترة سريان عقده مع النصر، وتحريضه على الرحيل عن العالمي.

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