"قرار جماعي يفرش البساط لرئيس النصر الجديد" .. السباق متواصل ولكن!

كواليس جديدة حول سباق انتخابات النصر المقبلة..

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تشهد أروقة نادي النصر، مفاجآت جديدة، في إطار الاستعداد لانتخابات الجمعية العمومية، خلال الفترة المقبلة، لخلافة مسلي آل معمر في رئاسة المؤسسة غير الربحية.

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وأوضح الإعلامي الرياضي علي العنزي، أن عددًا من رجال الأعمال الذين فكروا بالترشح لرئاسة النصر، في الفترة الماضية، ألغوا فكرة الترشح بعد ظهور اسم إبراهيم المهيدب وتقديم دعمهم الكامل له.

وذكرت تقارير إعلامية أن بعض رجال النصر المؤثرين، عقدوا اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة النادي، وتم ترشيح إبراهيم المهيدب لرئاسة العالمي، ليصبح المرشح الأقوى في الانتخابات المقبلة، خاصة وأن عضو النصر الذهبي تعهد بتقديم دعم مالي ضخم للنادي، حال فوزه بمقعد الرئاسة، كما تحصل على وعود من أعضاء الشرف ورجال النادي.

في المقابل، كشف سعد الحارثي، لاعب النصر السابق، عن قراره بالترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي، ليشتعل السباق على مقعد الرئاسة بين الحارثي والمهيدب.

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وكشفت تقارير سابقة عن نية مسلي آل معمر بالانسحاب من المشهد النصراوي، رغم عدم التقدم باستقالته من رئاسة النادي، عقب النتائج التي حققها الفريق الأول لكرة القدم، وخروجه من بطولة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وسط حالة من الاضطرابات الإدارية، خاصة بعدما قرر الرمز الأمير خالد بن فهد بالابتعاد عن المشهد وترك المساحة لمجلس إدارة جديد.

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