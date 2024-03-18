"انسحاب الرمز الأمير خالد بن فهد" .. مفاجأة كبرى عن انقلاب المشهد داخل النصر!

ماذا يدور داخل البيت النصراوي؟

SHAHID

تفجرت مفاجأة كبرى من داخل البيت النصراوي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ أتت الصدمة من الرمز الأمير خالد بن فهد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمير ابن فهد أكبر الداعمين للعالمي في السنوات الأخيرة في عهد المجلس الحالي برئاسة مسلي آل معمر، إذ أن بفضله تم إبرام أكثر من صفقة، على رأسها البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي تم خطفه من الهلال.

لكن بحسب الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي عبر برنامجه "برا الـ18" فإن الأمير يرغب في الابتعاد عن المشهد النصراوي خلال الفترة المقبلة، رفقة الرئيس مسلي آل معمر.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضح الحميدي أن الثنائي يرغب في ترك المساحة لمجلس جديد، لخدمة النادي بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه أنه حتى الآن استقالة آل معمر لا تزال تحت الدراسة، دون تأكيد بشأن إتمامها من عدمه.

يذكر أن هذا الانقلاب يأتي بالتزامن مع وداع العالمي لدوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام العين الإماراتي في ربع النهائي، بجانب الابتعاد عن الهلال؛ متصدر جدول ترتيب دوري روشن، بفارق 12 نقطة، مع بقاء عشر جولات فقط على نهاية الموسم.

SHAHID