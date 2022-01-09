عرض رسمي من النصر للتعاقد مع حارس مرمى نابولي

كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عن تقدم نادي النصر السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع دافيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

لا يخفى على أحد في السعودية بحث الفريق الأصفر عن حارس مرمى يدعم به صفوفه بعد رحيل براد جونز والمستوى المتذبذب للسعودي وليد عبد الله وفشل محاولات ضم محمد العويس الذي وقع للهلال مؤخرًا.

ماذا قال جاليتي حول عرض النصر لأوسبينا؟

الإعلام النصراوي أكد في الأسابيع الأخيرة أن اتجاه الإدارة للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، وقد أكد جاليتي، الذي يعمل في قناة سبورت إيتاليا، أن النادي قدم عرضه بالفعل لحارس المرمى الكولومبي لكن دون الكشف عن تفاصيله المالية.

وأشار جاليتي إلى أن صاحب الـ33 عامًا لم يحسم مستقبله بعد، ويُتوقع أن يُقرر مصيره في الأشهر القليلة القادمة.

🚨 EXCL | #AlNasr want David #Ospina: the 🇸🇦 club have already made an offer to the 🇨🇴 goalkeeper.



🔵 The #Napoli player is expiring in June and he has to decide his future in the next months. 🐓⚽#Calciomercato #Transfers pic.twitter.com/H3ibImk0Ed — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 9, 2022

ويبدو أن النصر يُحاول الحصول على توقيع أوسبينا بعد دخوله الفترة الحرة في عقده ومن ثم مفاوضة نابولي حول شراء الـ6 أشهر المتبقية في العقد وضمه في سوق الانتقالات الشتوي الذي فتح أبوابه في الأول من يناير الجاري، أو الانتظار لضمه بدءًا من الموسم القادم.

كيف كانت مسيرة أوسبينا في أوروبا؟

بدأ أوسبينا مسيرته في أوروبا بالانضمام إلى نيس الفرنسي عام 2008، ومن ثم قاده مستواه الممتاز للانضمام إلى آرسنال الإنجليزي صيف 2014، وأخيرًا ارتدى قميص نابولي بالإعارة عام 2018 ثم الانتقال النهائي في العام التالي.

ويُقدم اللاعب موسمًا جيدًا جدًا مع نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ لعب 18 مباراة استقبل خلالها 14 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.

أوسبينا هو حارس مرمى المنتخب الكولومبي الأساسي، وقد خاض 121 مباراة بالقميص الوطني استقبل خلالها 95 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 59 مباراة.