قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي

العنابي يُعاني بشكل واضح في منافسات دوري الخليج العربي للموسم الحالي 2019\2020

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عبر موقع الرسمي عن قرار الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم.

وتقرر أن تكون إدارة النادي تحت قيادة راشد علي الزعابي وعضوية كلاً من عبدالله سالم الجنيبي، عبدالباسط محمد الحمادي، فهد مسعود الجنيبي، جمعه الرميثي.

العنابي يُعاني بشكل واضح في منافسات دوري الخليج العربي للموسم الحالي 2019\2020، حيث يتواجد الفريق المركز الثامن برصيد 17 نقطة جمعهم من 12 مباراة.

ومن المُقرر أن يتم العمل بهذا القرار لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ اصداره، من أجل محاولة تصليح الأمور داخل النادي.

اخفاق فريق الكرة لا يتوقف على بطولة دوري الخليج العربي، ففي بطولة كأس رئيس الدولة، خرج الفريق من دور ربع نهائي البطولة بالهزيمة 3\2 أمام نادي الجزيرة.

يُذكر أن الوحدة كان قد حقق فوزاً ثميناً في آخر مبارياته بالدوري على الشارقة بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما ، على استاد الشارقة ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، وألحق الخسارة الثانية بحامل لقب الدوري.