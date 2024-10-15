بسبب قرار أنشيلوتي.. جولر يشعل خلافًا عائليًا في ريال مدريد!

ما مصير النجم التركي؟

كشف تقرير صحفي إسباني عن خلاف بين كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ومساعده (ابنه) دافيد، حول دور أردا جولر في تشكيل الفريق الملكي.

ويحاول أنشيلوتي الوصول إلى التوليفة المثالية للفريق هذا الموسم، في ظل التغيرات الكبيرة عن الموسم الماضي، باعتزال توني كروس وانضمام كيليان مبابي.

وحسب "ماركا"، فإن أنشيلوتي وابنه تناقشا حول دور النجم التركي (جولر)، الذي أظهر ومضات من إمكاناته الاستثنائية، لكنه لم يجد الاتساق بعد.

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وأوضحت أن دافيد "يتطلع لرؤية جولر في دور أكثر بروزًا، ويعتقد أن مهاراته تستحق مكانًا أساسيًا في تشكيل الفريق، لكنه يصطدم بوالده، الذي ما زال غير مقتنع بأن صاحب الـ19 عامًا جاهز لقسوة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ولفتت إلى أن المدرب الإيطالي "يفضل الاستمرار في إدخال جولر للفريق بالتدريج، بدلًا من التسرع في إقحامه بالتشكيلة الأساسية".

ولم يساهم جولر في تسجيل أي هدف هذا الموسم، علمًا بأنه شارك في10 مباريات بإجمالي 291 دقيقة بجميع المسابقات حتى الآن.