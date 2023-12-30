قرار الفيفا يهدد صفقات يناير الكبرى

يبقى أن نرى رد فعل الأندية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق القواعد الجديدة المنظمة لعمل وكلاء اللاعبين في جميع أنحاء العالم، والتي كان من شأنها أن تضع حدا لعمولات الانتقال وكذلك ستجبر الوكلاء على الخضوع لاختبارات للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.

وخسر وكلاء اللاعبين في يوليو الماضي طعنا لمنع تطبيق القواعد الجديدة، لكن محاكم في ألمانيا وإسبانيا أصدرت أوامر قضائية مؤقتة ضد تطبيق بعض هذه اللوائح في وقت سابق هذا العام، واستأنف الفيفا ضد الأمر القضائي الصادر في ألمانيا ومن المتوقع أن يصدر الحكم مطلع 2024.

وقال "فيفا" في بيانٍ اليوم السبت، إنه قرر تعليق تنفيذ القواعد الجديدة على المستوى العالمي وليس داخل أوروبا فقط، لضمان تكافؤ الفرص وتجنب المشاكل المتعلقة بالانتقالات الدولية من وإلى القارة، وذلك حتى تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها النهائي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتبدأ سوق الانتقالات الشتوية في أغلب الدوريات الأوروبية في مطلع يناير المقبل، وأصبح الصفقات الكبرى موضع شك، حيث من المحتمل أن تؤثر هذه الخطوة على إتمامها.

لكن يبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل الأندية على قرار الفيفا، حيث تخشى من القواعد المطبقة، وقد يؤدي القرار إلى تعقيد أي صفقات انتقال محتملة.