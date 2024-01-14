"كريم بنزيما محاصر في موريشيوس!" .. مفاجأة كبرى عن أزمة الاتحاد

الأزمة تبدو أكبر من مجرد غياب عن مران الاتحاد!

SHAHID

لا تزال الأنباء متضاربة حول وضع الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، لكن الجديد حوله ربما يبرئه من اتهامات الاتحاديين بالتمرد.

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الجدل محيط بالفرنسي خلال الأيام الماضية، إذ يغيب عن مران العميد منذ أول أمس الجمعة، رغم انتهاء فترة الراحة التي منحها المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو للاعبين، وسط مزاعم بأنه غياب دون إذن.

هذا دفع صحيفة "ماركا" لزعم أنه تقرر استبعاده من معسكر الفريق الذي ينطلق اليوم الأحد في مدينة دبي، لعقاب انضباطي، فيما ادعى الصحفي الاتحادي وليد عمر أنه موجود بالفعل في دبي في انتظار وصول بعثة النمور، للانتظام في المران.

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لكن آخر تحديث حول هذه الأزمة، نشرته صحيفة "ماركا" موضحة أنها تواصلت مع المقربين من بنزيما، والذين بدورهم أكدوا أنه محاصر في جزر موريشيوس، جراء الإعصار الذي ضربها، وهو ما يحول دون مغادرته والتوجه للسعودية أو دبي حتى وقتنا هذا.

لكن حتى الآن يلتزم مسؤولو الاتحاد الصمت أمام تلك الأزمة، ولم يصدر أي توضيح رسمي حولها سواء من النادي أو من بنزيما ووكلائه.

يذكر أن مسيرة بنزيما مع العميد منذ انضمامه له في الصيف الماضي لا تسير بشكل جيدة عامةً، إذ ودع الفريق معه كأس العالم للأندية السعودية 2023 من الدور الثاني، فيما يقبع في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة مع مرور 19 جولة من الموسم.

SHAHID