قبل التوهج مع آرسنال.. أوديجارد يكشف عن أمر واحد أزعجه في ريال مدريد

ماذا قال نجم الجانرز!

كشف قائد آرسنال مارتن أوديجارد، عما كان مزعجًا خلال فترته في ريال مدريد، قبل انضمامه إلى المدفعجية.

واحتل النرويجي عناوين الصحف في 2015 عندما وقع لريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، لكن رحلته مع لوس بلانكوس لم تسر كما كان مخططًا، لينضم إلى آرسنال في 2021.

وقال أوديجارد، في محادثة مع موهبة آرسنال الشاب إيثان نوانيري بثتها قناة النادي على YouTube: "كان الأمر مزعجًا، الجميع رآني كطفل صغير وتريد فقط أن ينظر إليك كلاعب عادي".

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وأضاف: "أعتقد أنه أمر طبيعي أيضًا عندما تلعب في مثل هذه السن المبكرة، فهذا يأتي مع المزيد من الاهتمام، لكن بمجرد أن تكبر وتحصل على المزيد من الدقائق، أعتقد أن الناس يبدأون في نسيان عمرك ورؤية جودتك، إنهم لا يهتمون كثيرًا بعمرك وهذا هو الشيء الرئيسي".

وختم: "أعتقد أنني عندما جئت إلى مدريد بدأت التدريب مع الفريق الأول، جميع اللاعبين الكبار كانوا هناك مثل رونالدو وبنزيما وبيل، مجرد المشي هناك، في غرفة الملابس ثم الذهاب إلى الملعب معهم ورؤية صفاتهم، لقد كانت لحظات غير واقعية".

بدأ فريق أرتيتا بداية قوية في موسم 2024-25 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب على وولفرهامبتون 2-0 أمس السبت.