سيدفع نصف ضرائب لاعبي برشلونة.. إسبانيا تتجه لإقرار "قانون مبابي" في مدريد!

يوفّر نصف الرسوم المقررة!

تتجه إسبانيا لإقرار قانون جديد يسمح بتخفيض كبير في ضرائب أي شخص أجنبي يستثمر في العاصمة مدريد، وربطه البعض بانضمام كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن "جهات التشريع في مدريد بصدد الموافقة على ما يسمى بقانون مبابي، الذي سيلغي ضريبة الدخل الشخصي الإقليمية للأجانب الذين يستقرون في عاصمة إسبانيا ويقومون بالاستثمارات".

وأضافت: "يذكرنا هذا الإجراء بقانون بيكهام الشهير، الذي تم تطبيقه عام 2005، بعد عامين من توقيع لاعب خط الوسط الإنجليزي من مانشستر يونايتد".

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وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد "يتألف من نظام ضريبي يسمح للأجانب الذين ينتقلون إلى إسبانيا بالعمل بدفع معدل ضريبة دخل شخصي ثابت يبلغ 24٪ بغض النظر عن الدخل".

ووفق القانون الجديد، فإن مبابي سيدفع 24.5% من دخله الشخصي، أي أكثر بـ 2% مما يدفعه من يحصلون على 12 ألف يورو فقط.

وقال جوان باجيس، أستاذ القانون المالي والضريبي، إن "اللاعب الذي حصل على 40 مليون يورو، قد يضطر إلى دفع 20 مليون يورو كضرائب في كتالونيا، بينما يمكن تخفيض الرقم إلى 10 ملايين في مدريد، ما سيحول مدريد إلى ملاذ ضريبي للأغنياء".