قادة برشلونة يرفضون التضحية لإرضاء ميسي

الأزمة المالية مستمرة بالنادي الكتالوني

اجتمعت إدارة نادي برشلونة الإسباني، مع قادة الفريق، من أجل الاتفاق على صيغة لخفض الرواتب لإعلان التجديد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة توصل لاتفاق مع ميسي من أجل تجديد عقده حتى يونيو 2026، بشرط جزائي تبلغ قيمته 350 مليون يورو.

اللاعب قرر تخفيض راتبه بنسبة 50% بسبب الوضع المالي المعقد لبرشلونة، لكن النادي الكتالوني يحتاج لتوفير المزيد من الأموال لتجديد عقد النجم الأرجنتيني بشكل رسمي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت اجتماع كل من فيسنتي فورس وجوسيب ماريا أوروبيت وأرتورو كاناليس مع 4 لاعبين من برشلونة لإقناعهم بتخفيض جزء جديد من الأجور.

وأشارت إلى أن الرباعي هم سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه.

ماتيو أليماني كان القائد لعملية المفاوضات، لكن النتيجة لم تكن مرضية في النهاية، بسبب رفض وكلاء لاعبي الفريق لهذه الفكرة.

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خاص | أخيرًا.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع ميسي

ويأتي بذلك بسبب قيام اللاعبين بتخفيض رواتبهم خلال فترة وباء كورونا، بشرط الحفاظ على المبلغ المتفق عليه في السنوات المتبقية بعقد كل لاعب.

ومن المفترض أن يتدخل جوان لابورتا رئيس برشلونة فور عودة الفريق من الفترة التحضيرية، لقيادة عملية المفاوضات بنفسه خلال الأسابيع القادمة.