قائد التعاون: مواجهة الاتحاد للتاريخ وسنشرف جمهورنا

أعرب طلال عبسي؛ قائد التعاون السعودي، عن تحمس فريقه لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا استعداد زملائه الجيد لخوض المباراة.

من المقرر أن يواجه رفاق عبسي، اتحاد جدة غدًا الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، في نهائي كأس الملك.

مدرب التعاون: الاتحاد تاريخي وسنستغل نقاط الضعف للتتويج بالكأس

وقال قائد التعاون، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "هذه المباراة للتاريخ، نشعر بسعادة كبيرة لوصولنا لهذه المرحلة والسلام على خادم الحرمين الشريفين، لذلك تركيزنا عالي وقمنا بعمل كبير خلال الفترة الحالية، ونسأل الله أن يكون الكأس من نصيبنا".

وأضاف: "الجميع في الفريق جاهز لهذا الحدث، نسعى للظهور بشكل مشرف لنا كلاعبين وللتعاون وجماهيره".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية في تاريخ التعاون التي يتأهل بها لنهائي كأس الملك، بعدما خسر اللقب عام 1990 أمام النصر.

وتأهل التعاون للنهائي بعدما أقصى الهلال في مباراة تاريخية، تغلب بها بخماسية نظيفة، فيما صعد العميد بالفوز أمام النصر برباعية مقابل هدفين.

