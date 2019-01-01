مدرب التعاون: الاتحاد تاريخي وسنستغل نقاط الضعف للتتويج بالكأس

هل ينهي التعاون مشواره بكأس الملك بالتتويج؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق التعاون، على أن خوض فريقه نهائي كأس الملك، هو لحظة تاريخية بالنسبة لفريقه.

إيمانويل قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نأمل لاستمرار الطريق الذي بدأنا فيه، ونتمنى أن يكون الغد يوم فرح لجماهير الفريق".

المدرب البرتغالي تابع: "ستكون المباراة صعبة جدًا والخصم صعب، لأنه أقصى النصر متصدر الدوري، ليتأهل للنهائي، ولدينا علم تام بكفائة نادي الاتحاد وقوته، ونعلم المباريات التي أداها الاتحاد للوصول، وسنكون جاهزين لمواجهته، وسنحاول استغلال نقاط الضعف للانتصار".

بيدرو أردف: "يجب أن لا ننسى طريقنا في الكأس، سجلنا 18 هدف ولم يدخل مرمانا أي هدف، وهذا يوضح الاحترام كل خصم لعبنا أمامه في الكأس، والاتحاد نفس الأمر حقق نتائج جيدة".

🎙️بيدرو إيمانويل: الاتحاد فريق تاريخي في الكرة السعودية، ولكن التعاون يستعد لكتابة التاريخ، ليس للجمهور فقط، بل من أجل القصيم، أثبتنا شخصيتنا هذا الموسم، ونعلم أن الاتحاد لديه خط هجوم سريع جدا، وعلى أساس ذلك بنينا خططنا، ويبقى سلاحنا هو اللعب الجماعي. pic.twitter.com/UsPnIp1Cle — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 1, 2019

مدرب التعاون واصل: "الاتحاد نادي تاريخي في كرة القدم السعودية، ولكن التعاون يسعى هذا الموسم لكتابة تاريخ جديد، والفوز بلقب مهم جدًا ليس للنادي فقط أو اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجمهور، ولكن لكل منطقة القصيم".

وأضاف: "كلنا نعلم أننا غدًا سندخل المباراة النهائية ونأمل أن اللاعبين في أفضل شكل، ونعلم جيدًا أن الوقت الاستشفائي بالنسبة لنا وللاتحاد كان مختلف، ولكن الجميع سعيد لخوض المباراة النهائية، والجميع يعلم أهمية هذا اللقاء".

واختتم مدرب التعاون تصريحاته قائلًا: "الاتحاد سيلعب المباراة منقوصًا من بعض اللاعبين، ونحن كذلك، والمدرب يشجع دائمًا أفضل اللاعبين للمشاركة باللقاء".