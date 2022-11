في مؤتمر مفاجئ لوسائل الإعلام .. رونالدو: أود إنهاء كأس العالم بكش ملك على ميسي!

خرج كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال في ظهور مفاجئ أمام وسائل الإعلام، حيث عقد مؤتمرًا صحفيًا في مقر معسكر منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

الصحفي الإنجليزي جيريمي ويلسون من صحيفة "The Telegraph" كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للكشف عن ظهور رونالدو، وغياب وسائل الإعلام التي لم تتوقع ذلك.

وكتب ويلسون: "هناك نوع من الصدمة في معسكر تدريبات البرتغال حيث جاء كريستيانو رونالدو للظهور أمام وسائل الإعلام، لم يتم الإعلان عن ذلك الظهور مسبقًا، والحضور هنا قليل نسبيًا".

Bit of a shock at Portugal training ground where Cristiano Ronaldo has come to see the media... not advertised in advance and relatively few here pic.twitter.com/UB1nqEmCA7