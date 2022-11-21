رونالدو ردًا على مصافحة برونو الباردة: توقفوا عن هذه الأسئلة!

كريستيانو رونالدو يعلق للمرة الأولى على الفيديو المتداول لمصافحة برونو فيرنانديش الباهتة له بعد وصول الأخير إلى معسكر منتخب البرتغال.

علق كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على مقطع الفيديو الذي تم تداوله قبل عدة أيام، ويُظهر قيام برونو فيرنانديش زميله في مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو يصافحه بطريقة باردة بعد وصوله إلى معسكر منتخب البرتغال.

شبكة "CNN" الأمريكية شاركت مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل يُظهر فيرنانديش وهو يدخل غرفة تبديل ملابس منتخب البرتغال قبل أن يصطدم بمواجهة رونالدو، ويصافحه بطريقة باردة.

وبعد أن خرج برونو بنفسه للرد على الأمر مقللًا من أهميته، جاء الدور على رونالدو، الذي قرر أن يبعث برسالة صارمة إلى وسائل الإعلام.

وقال رونالدو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أقيم بصورة مفاجئة: "لقد كنا نمزح الأسبوع الماضي، طائرة برونو تأخرت، وسألته عما إذا كان قد جاء بالقارب".

وأضاف: "أرجوكم، توقفوا عن توجيه الأسئلة إلى اللاعبين بشأني، اسألوهم عن كأس العالم".

يذكر أن رونالدو أثار عاصفة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أجرى مقابلة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، هاجم خلالها إدارة نادي مانشستر يونايتد، والهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق.