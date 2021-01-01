"في كل مرة يلعب برشلونة بدون ميسي يفوز"

برشلونة بدون ميسي بعيون مواطنه

قال حارس المرمى الأرجنتيني السابق هوجو جاتي إنه في كل مرة يغيب ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة يفوز الفريق الكتالوني ويجد حلولًا بديلة في غياب قائده.

وكان ميسي قد عوقب بالإيقاف لمباراتين بسبب الاعتداء على لاعب أتلتيك بيلباو والذي استوجب حصوله على بطاقة حمراء قبل عقوبة الإيقاف التي صدرت ضده.

وفي المباراتين اللتين غاب فيهما ليونيل ميسي عن برشلونة نجح الفريق الكتالوني في الفوز على كورنيا في كأس ملك إسبانيا ثم على إلتشي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وحول ذلك، يرى هوجو جاتي في كل مرة لا يلعب فيها ليونيل ميسي، يفوز برشلونة، وذلك باعتبار أن الفريق الكتالوني يستخدم نقاط قوة أخرى عندما يكون قائدهم وهدافهم التاريخي غائبًا.

وأضاف في تصريحات للبرنامج الإسباني الشهير الشيرنجيتو: "في كل مرة لا يلعب فيها ميسي يفوز برشلونة لأنهم يستطيعون الاستفادة من نقاط القوة الأخرى المتوفرة لديهم"

وتابع: "كرة القدم تدور حول الفوز وإذا لعبت بشكل جيد كفريق كامل وليس كأفراد فقط فهذا أفضل، الفريق الذي يفوز هو الذي يلعب كل أفراده سويًا بشكل أفضل"

وأردف: "في كل مرة لا يلعب فيها ميسي، يفوز برشلونة، هذا حدث في أكثر من مرة خلال الموسم الحالي وهذا دليل على قدرتهم على إيجاد نقاط قوة متعددة"

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وكان حارس مرمى بوكا جونيورز السابق جاتي يراقب عن كثب كرة القدم الإسبانية ويعتقد أن المعايير التي وضعها ميسي يمكن أن يحاكيها إيدين هازارد، على الرغم من محاولات البلجيكي من أجل تفادي الإصابات والحفاظ على اللياقة البدنية في ريال مدريد.