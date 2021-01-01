"في فيورنتينا تعجبنا من كون صلاح لاعباً في تشيلسي"

تجربة قصيرة للمصري مع الفيولا

عاد أليساندرو ديامانتي، النجم السابق لفيورنتينا ووست هام، بالذاكرة لفترته في الفيولا ومزاملته لنجم ليفربول الحالي محمد صلاح وكيف نجح الأخير في الوصول لمكانته الحالية.

صلاح لعب مُعاراً لمدة ستة أشهر مع فيورنتينا قادماً من تشيلسي بعد البداية المتعثرة في 2014 بلندن مع البلوز.

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وقال ديامانتي مع "Italian Football Podcast": "عند انضمامه لفيورنتينا لم يكن أحد يعرف صلاح، كان قادماً من تشيلسي ولكن لا يلعب كثيراً هناك".

وأضاف: "في تدريبه الأول لم يكن جيداً، الجميع فكر كيف هذا اللاعب يلعب في تشيلسي، ربما لهذا تركوه يأتي لفيورنتينا، التدريب الأول له كان عادياً، توقعنا منه المزيد".

وواصل صانع الألعاب السابق: "في المباراة الأولى له لعب 30 دقيقة بالنهاية أمام أتالانتا، وقتها قلت لنفسي هذا اللاعب سريع، وبعد أسبوعين فقط كان الأمر لا يصدق!".

وختم ديامانتي: "كان سريعاً، يراوغ ويسجل ويملك المهارات، حقيقة لا يصدق، لم يكن بنفس جودته الحالية، تطور وتحسن كثيراً، وخصوصاً فيما يخص إنهاء الهجمات".

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صلاح رحل من فيورنتينا نحو روما حيث واصل تألقه وتطوره في السيري آ، ومنه انتقل لفريقه الحالي ليفربول.