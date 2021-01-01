روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من سيرخيو راموس!

الأنظار موجهة نحو راموس وصلاح أكثر من مواجهة ليفربول وريال مدريد

قال روبيرتو كارلوس، أسطورة نادي ريال مدريد وكرة القدم البرازيلية إن محمد صلاح لن يقترب من سيرخيو راموس خلال المباراة، في ظل الإشارة إلى الإصابة التي تسبب له فيها في 2018.

وأكد الظهير الأيسر التاريخي لكرة القدم البرازيلية أن مواجهة ليفربول ستكون صعبة للغاية أمام خصم قوي، والمفتاح سيكون تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب في مدريد.

وستكون المواجهة الأبرز في ربع نهائي دوري الأبطال تلك التي تجمع بين ريال مدريد صاحب الرقم القياسي من التتويج بالبطولة وليفربول المتعثر محلياً وطامح في التتويج الأوروبي لإنقاذ موسمه.

وحول ذلك، قال روبيرتو كارلوس إن المواجهة ستكون صعبة والحظوظ ستكون قائمة بالنسبة للفريقين، ولكن حسم مباراة الذهاب سيكون عملًا سيتم الحديث عنه كثيرًا.

وتحدث مازحًا عن المواجهة الخاصة المنتظرة بين صلاح وراموس بعدما تسبب قائد ريال مدريد في إصابة النجم المصري بنهائي نسخة 2018، ليقول إن الفرعون المصري لن يقترب من راموس أبدًا في المباراة.

وأضاف: "سنلعب ضد فريق جيد ولديه خبرة كبيرة، المباراة الأولى ستكون على أرضنا وستكون الأمور بالنسبة لريال مدريد رائعة ويجب أن يفوزوا بتلك المواجهة على أرضهم".

لهذا، شدد روبيرتو كارلوس على أهمية أن يكون زيدان قادرًا على إدارة فريقه بالكامل وألا يعاني ويتغلب على الإصابات التي أضعفته في بعض الأحيان هذا الموسم.

وتابع: "الشيء المهم هو أن يمتلك زيدان لديه كل لاعبيه جاهزين، وأن يعودوا في أسرع وقت ممكن، من السهل عليه أن يكون مدربًا هنا لأنه سيمتلك المجموعة الأفضل تحت تصرفه".

وأردف: "إذا لم تسر المباراة بشكل جيد فستكون هناك صعوبة فيما يتعلق بمواجهة الإياب، هناك ثمانية فرق من أعلى المستويات ينتظرون اللعب، عليك أن تهتم بليفربول لأنهم هم الخصم".

وحول إضافة تياجو ألكانتارا للريدز قال: "اعتاد ليفربول أن يلعب كرة هجومية، وقد وصل تياجو بجودت ، وبدأ اللعب ولم يتكيف زملائه مع أسلوب لعبه، المشكلة ليست تياج ، بل التغيير في أسلوب زملائه في الفريق، لقد اعتادوا اللعب بطريقة مختلفة".

إعادة للنهائي الماضي وقمة بين ريال مدريد وليفربول في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يذكر أن مواجهة ريال مدريد وليفربول ستحمل ذكريات الفوز باللقب للنادي الملكي في آخر مناسبة له تلك التي كانت في 2018 حين نجح في التغلب على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في العاصمة الأوكرانية كييف.