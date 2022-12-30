في بيان رسمي.. إسبانيول يشكو "عدم العدالة" بقضية ليفاندوفسكي

البولندي يثير الجدل من جديد

أصدر نادي إسبانيول بيانًا رسميًا يستنكر فيه قرار المحكمة المركزية في مدريد باتخاذ تدبير احترازي للعقوبة التي فرضتها المحكمة الرياضية على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، والذي أفضى إلى إمكانية مشاركة البولندي بشكل اعتيادي أمام إسبانيول.

وجاء في بيان إسبانيول: "يرى النادي أنه من غير المعقول أن يتم تغيير قرار المحكمة قبل 24 ساعة فقط من مباراة برشلونة فيما يتعلق بلاعبهم روبرت ليفاندوفسكي".

ويضيف: "إن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المطلوبة تجاه نادي برشلونة خصوصًا أن إسبانيول تعرض لمواقف مشابهة من قبل هذا الموسم".

وأردف البيان: "نؤمن أن هذا القرار المتخذ في الدقيقة الأخيرة من شأنه أن يضاعف التحدي، ويؤثر على استعداداتنا لخوض تلك المباراة".

لكن النادي ختم بيانه بأن "عدم تحقيق العدالة على هذه الشاكلة لن يؤثر في حظوظ فريقنا الذي سيبذل 110% مما لديه ليكون على قدر الثقة الممنوحة له من الجماهير".