المحكمة المركزية تفجر مفاجأة .. ليفاندوفسكي يمكنه اللعب ضد إسبانيول!

قرار بتجميد عقوبة المهاجم البولندي

خرجت المحكمة المركزية الإسبانية، بمفاجأة سارة لجماهير نادي برشلونة الإسباني، بعدما أعلنت إمكانية مشاركة روبرت ليفاندوفسكي ضد إسبانيول.

ليفاندوفسكي تلقى البطاقة الحمراء في آخر ظهور لبرشلونة في الدوري الإسباني أمام برشلونة، ليتم إيقافه لمدة 3 مباريات، وهي العقوبة التي أكدتها المحكمة الرياضية "TAD".

ولكن النادي الكتالوني قال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر":"روبرت ليفاندوفسكي سيكون قادرًا على اللعب ضد إسبانيول، بعدما أصدرت المحكمة المركزية في مدريد تدبيرًا احترازيًا للعقوبة التي فرضتها المحكمة الرياضية".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذه الخطوة تعني التجميد وليس الإلغاء، حيث من المقرر أن تقوم المحكمة بدراسة الاستئناف المقدم من برشلونة على العقوبة والتعرف على كافة جوانب القضية قبل إصدار القرار النهائي.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي الذي انضم إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ الصيف الماضي، يعيش بداية مبهرة لمسيرته في كامب نو، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 4 في 19 مباراة.